Celebrazioni per il sisma del Belice con Mattarella, Valenti: "Dispiaciuti per mancato invito"

Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha inviato una lettera al collega di Partanna, Nicola Catania, con la quale si rammarica per il mancato invito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Belice. "La comunità di Sciacca si sentì coinvolta da quella tragedia, - scrive - avendola percepita non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista umano, come dimostrò anche qui la necessità di realizzare una baraccopoli, così come dimostrò il ruolo centrale avuto dall’ospedale definito ’il più efficiente centro sanitario della zona terremotata”.

Valenti aggiunge: "Considero altamente qualificante, ai fini della valorizzazione della memoria storica, la presenza nel Tuo Comune del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In tal senso, permettimi di ricordare, anche la comunità di Sciacca, che ho l’onore di rappresentare, si sentì coinvolta da quella tragedia, avendola percepita non solo fisicamente, attraverso le oscillazioni del terreno, ma anche dal punto di vista umano, come dimostrò anche qui la necessità di realizzare una baraccopoli, così come dimostrò il ruolo centrale avuto dall’ospedale, non a caso definito da un giornalista del Corriere della Sera, in una delle sue corrispondenze dell’epoca più significative, “il più efficiente centro sanitario della zona terremotata”. E, a nome della comunità di Sciacca, - prosegue il sindaco - non posso non manifestarTi tutto il mio rammarico per il fatto che il coordinamento dei sindaci da Te presieduto non abbia ritenuto di coinvolgere anche il mio Comune alla manifestazione. Non posso non esternarTi il mio disappunto per questa decisione o dimenticanza. In ogni caso, - conclude la lettera - Ti prego di estendere il saluto della comunità di Sciacca al Presidente Mattarella”.