Challenge fotografico "Obiettivo Carnevale 2018", premiati i tre scatti migliori

Si è svolta ieri sera all'arrivo del "Peppe Nappa" in piazza Scandaliato la premiazione del challenge fotografico Instagram "Obiettivo Carnevale 2018", organizzato dal Club fotografico "L’AltraSciacca Foto" e dalla pagina Facebook @carnevaledisciacca con il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione della social testimonial Roberta Mandalà.

"Instagramers Agrigento", community di appassionati di Instagram della provincia di Agrigento, è stata media partner dell’iniziativa ed ha effettuato anche una diretta della premiazione sul proprio account instagram.

Le 250 foto postate con gli hashtag richiesti per partecipare (#obiettivocarnevale2018, #carnevaledisciacca e #igersagrigento) sono state dapprima sottoposte a verifica di conformità alle regole del challenge e poi valutate da una giuria composta da Stefano Siracusa e Antonino Carlino (L'AltraSciacca Foto); Antonella Giovinco e Jessika Buscemi, local manager Igersagrigento; Francesco Atria, gestore pagina Facebook Carnevale di Sciacca; Roberto Ligurgo, Carnevali d'Italia; Raimondo Moncada, coordinatore degli eventi culturali del Carnevale 2018.

Le tre foto vincitrici i cui autori si sono aggiudicati le targhe donate per l'occasione dal Comune di Sciacca sono state, al primo posto Federico Melis, con la seguente motivazione: "La foto che più ha colpito la giuria, unanimamente, per i mille significati che riesce a irraggiare. Il Peppe Nappa, maschera simbolo della festa, è in secondo piano, sfocato, dissolto. È messo però a fuoco da una figura senza volto, senza età che dà le spalle solo a noi in un dialogo continuo col re della festa, che si sente, che ci arriva, forte".

Seconda classificata Tamara Smeckova, con la motivazione: "Per avere, in un'immagine pittorica, dato voce al Carnevale di Sciacca. La foto può anche restituire un suono o tanti suoni e Tamara Smeckova è riuscita a restituirceli. La sua foto ci butta dentro la festa, con i suoi caratteristici inni, i colori, i costumi, le coreografie".

Al terzo posto, Sandro Montalbano, con la motivazione: "Per avere, in uno scatto, raccontato con suggestiva efficacia la complessa, creativa, colorata, determinante fase di costruzione dei carri allegorici, autentici protagonisti dello storico Carnevale di Sciacca".

I vincitori sono stati premiati dal vicepresidente de "L'AltraSciacca", Stefano Siracusa, dall'assessore allo spettacolo Filippo Bellanca e dal sindaco Francesca Valenti.

