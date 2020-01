Riqualificazione di via Tumolieri, da domani chiusa la via Licata per consentire i lavori  

Proseguono i lavori di riqualificazione della via Tumolieri, traversa di Via Licata, nel centro storico di Sciacca. L’impresa che sta intervenendo dovrà adesso adoperare dei camion nella via Licata per rimuovere il materiale di risulta del cantiere. Il comando della Polizia municipale, per consentire alla ditta di avviare e completare le necessarie operazioni, provvederà a interdire al traffico veicolare il tratto della Via Licata, compreso tra l’incrocio con la Via Roma e Piazza Marconi, interessato dalla movimentazione dei mezzi di cantiere.

"La chiusura – comunica la sezione Viabilità del comando – avverrà da domani, mercoledì 15 gennaio 2020, dalle ore 7 alle ore 17, e per il tempo necessario. Si prevedono tre giorni. Sarà consentito il passaggio solo ai mezzi di soccorso in emergenza". I veicoli che da piazza Friscia imboccano la via Licata, al termine della piazza dovranno girare a sinistra per via Roma.