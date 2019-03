Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La rete territoriale dell’Arci di Agrigento si arricchisce dell’adesione del circolo “Progresso” di Sciacca. A guidare il circolo sarà Giusita Maniscalco. In realtà, questo gruppo è da tempo impegnato in attività culturali e di volontariato e con l’adesione alla rete dei circoli Arci hanno voluto dare una dimensione più strutturata all’impegno civico che hanno maturato in questi anni.

Il direttivo provinciale di Agrigento e la presidente provinciale Angela Galvano augurano buon lavoro alla nuova presidente e a tutto il gruppo del circolo “Progresso” di Sciacca.

"Siamo certi - commentano - che il vostro impegno sociale nei confronti di chi ha bisogno e le vostre attività culturali saranno preziose per stimolare e far crescere l’importante comunità di Sciacca".