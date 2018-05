"Città amica dei bambini", la Giunta aderisce all'iniziativa dell'Unicef

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“È un ottimo quadro di riferimento per sostenere ancor di più la nostra azione – dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Annalisa Alongi –. Obiettivi per costruire un ambiente sempre più amico dei bambini, favorendone la crescita, la partecipazione, il protagonismo. Un mondo sempre più amico dei bambini. Come amministrazione comunale abbiamo sempre cercato il coinvolgimento dei giovani e giovanissimi in diverse iniziative, assieme alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. e continueremo a farlo con maggiore energia. Siamo anche impegnati anche a restituire dei luoghi di svago e di divertimento, come i parchi gioco che meritano tutta la massima attenzione. L’adesione al progetto Unicef ci impegna maggiormente ad agire per il raggiungimento di importanti traguardi”.