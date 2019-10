Vertice alla Regione, il comitato terme di Sciacca: "Si definisca una volta per tutte il da farsi"

Si è riunita, nella giornata di ieri, la commissione convocata dalla presidente, Margherita La Rocca Ruvolo. Un tavolo tecnico utile alle sorti delle terme di Sciacca. La prima riunione voluta anche dagli onorevoli Pullara e Mangiacavallo.

“La riunione ha utilmente focalizzato alcuni aspetti critici della questione – fa sapere il comitato Terme al Giornale di Sicilia - ed è emersa forte la richiesta che la politica a livello regionale e comunale si riappropri concretamente del suo ruolo per portare a soluzione una problematica che mortifica le possibilità di sviluppo turistico della città di Sciacca e dell’intera Sicilia occidentale. La richiesta di far sedere attorno al tavolo tutti gli attori che hanno competenza sulla questione termale per arrivare ad un cronoprogramma che definisca una volta per tutte le cose da fare, chi le deve fare e i tempi tassativi per farle è stata accolta dalla presidente La Rocca Ruvolo che ha aggiornato la riunione ad una prossima data per ottenere la presenza del principale attore della vicenda, l’assessore regionale dell’Economia, Gaetano Armao”. Intanto, in questi giorni, si procederà con la manifestazione di interesse che precede il bando utile ad affidare la gestione dell’impianto.