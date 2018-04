Carabinieri, due nuovi arrivi alla compagnia di Sciacca: ecco gli ufficiali

Nuovi arrivi alla compagnia carabinieri di Sciacca. Da qualche giorno, si sono insediati due nuovi ufficiali. Si tratta del sottotenente Vincenzo Lattuca, originario dell'Agrigentino, il quale andrà a ricoprire l’incarico di comandante del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di carabinieri di Sciacca. Inoltre, si è insediato il sottotenente Fabio Proietti, originario della provincia di Roma, il quale ricoprirà l’incarico di comandante della tenenza dei carabinieri Ribera.

Si tratta di due ufficiali di consolidata esperienza e con un cospicuo bagaglio professionale. Il sottotenente Lattuca, laureato in Giurisprudenza, ha già retto un comando di stazione carabinieri in Piemonte ed ha prestato servizio anche presso il nucleo Radiomobile di Torino, mentre il sottotenente Proietti, laureato in Scienze dell’amministrazione, è stato precedentemente in servizio al reparto pperativo del comando provinciale carabinieri Palermo ed in seguito anche comandante della stazione carabinieri di Partanna. L’arrivo dei due ufficiali è segno della considerazione ed importanza attribuita allo specifico territorio.