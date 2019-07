Rotta condotta idrica in corso Vittorio Emanuele, via ai lavori di riparazione 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Riparazione di una rottura in un tratto di condotta idrica di corso Vittorio Emanuele, in prossimità di Vicolo dei Marinai. L’intervento, a carattere d’urgenza, sarà eseguito domani da Girgenti Acque, gestore del servizio, tramite una propria impresa.

Per consentire l’apertura del cantiere, la Polizia Municipale chiuderà al traffico veicolare la strada per il tempo necessario alla riparazione. Entità del danno permettendo, si spera di riaprire l’arteria entro la giornata.

Il corso Vittorio Emanuele – informano dal comando “Fazio” – sarà chiuso, domani, giovedì 25 luglio 2019, a partire dalle ore 7, nel tratto che va da piazza Friscia all’incrocio con Via Incisa. I veicoli provenienti da piazza Friscia dovranno imboccare la Via Licata. I veicoli provenienti da Via Incisa dovranno girare a sinistra nell’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, con direzione Steripinto. Chi scende da Via Roma dovrà girare a destra, sempre con direzione Steripinto.