"Comune a rischio dissesto": mancano un milione e duecentomila euro

Bilanci del Comune di Sciacca a rischio "collasso". A riportarlo è il quotidiano La Sicilia.

A far tremare l'ente è una somma prevista in entrata che però potrebbe non arrivare in tempo per essere inserita in bilancio. generando quindi uno squilibrio. Si tratta di una posta da oltre un milione e 200mila euro derivanti da un debito della società Eas nei confronti del Municipio. Una somma posta in entrata, appunto, ma che non è stata ancora versata dal consorzio acquedottistico. Il termine, secondo il quotidiano catanese, entro cui si potrà inserirla in bilancio è la fine di novembre, altrimenti il Comune rischierà il dissesto finanziario.