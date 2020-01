Progetto "Ri.ins.se.ri.re", il Comune di Sciacca pubblica avviso per selezione partecipanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Selezione per l’avvio del progetto "Ri.ins.se.ri.re", che prevede “azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”. Il progetto ha come destinatari dodici persone disabili, disoccupate o inoccupate. Previste diverse azioni: “attività indirizzate alla persona, tirocini di orientamento e/o inserimento al lavoro, formazione, accompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti che verranno inseriti lavorativamente”.

L’avviso per la selezione è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Sciacca con allegato il modulo di domanda per la partecipazione che deve essere inviata entro il 2 marzo 2020. Ai partecipanti verrà riconosciuta un’indennità.

Il progetto è stato presentato nell’ambito del Po Fse Sicilia 2017/2020, Avviso 19/2018 - Azione 1 Disabilità psichica, fisica e sensoriale, dalle cooperative sociali Omnia Service, Polilabor, Quadrifoglio con soggetto capofila la società Eurocomind. Il Comune di Sciacca partecipa in qualità di partner.

L’ambito di riferimento, entro cui si realizzerà il progetto, è il comprensorio del Distretto Socio-Sanitario D7 comprendente i comuni di Sciacca (capofila), Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Caltabellotta e Montevago.

Maggiori dettagli sul progetto, sono illustrati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it), sui siti web www.eurocomind.eu, www.sicilia-fse.it, www.omniabusiness.com, www.poliabor.it, www.cooperativaquadrifoglio.it e nella bacheca degli enti partner: Cpi e Asp di Sciacca.