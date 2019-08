Rifiuti, sospesa domani la raccolta dell’umido per saturazione dell'impianto  

La raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani domani, sabato 3 agosto 2019, verrà sospesa a causa dell’indisponibilità dell’impianto di compostaggio della Sogeir. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Gestione dei Rifiuti Carmelo Brunetto dopo avere appreso nella tarda mattinata di oggi della nuova sospensione del conferimento dei rifiuti organici presso l’impianto di compostaggio di contrada Santa Maria.

Il sindaco Valenti e l’assessore Brunetto evidenziano come “quanto appreso oggi, in notevole ritardo, vada in contrasto con la comunicazione ricevuta lo scorso 31 luglio quando la Sogeir Gestione Impianti Smaltimento informò l’Amministrazione comunale che, dopo la sospensione di giovedì 1 e venerdì 2 agosto, le attività di conferimento sarebbero riprese, superate le criticità, sabato 3 agosto”.

Il sindaco Valenti e l’assessore Brunetto annunciano che su quanto accaduto sarà informata la Procura della Repubblica. L’Amministrazione comunale diffida intanto la Sogeir a riprendere il servizio immediatamente, trovando soluzioni urgenti e adeguate, per non provocare problemi igienico-sanitari alla città.