L'auto sequestrata è sparita, denunciato il proprietario

I poliziotti notificano il provvedimento di confisca dell'autovettura, ma la macchina non c'è più: è sparita. Un quarantenne tunisino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa della custodia di cose sottoposte a sequestro.

L'autovettura pare che fosse stata sequestrata per mancanza di assicurazione. Sequestro e affidamento del mezzo - quale custode - al proprietario. Passato il tempo e arrivato, nelle ultime ore, il provvedimento di confisca, i poliziotti del commissariato di Sciacca si sono recati a casa dell'uomo per notificare la confisca e portare dunque via la macchina. Ma dell'utilitaria non c'era più alcuna traccia.

Pare che l'uomo abbia anche tentato di spiegare e giustificarsi dicendo d'aver regalato il mezzo a dei raccoglitori di ferraglia. Una spiegazione che non è, naturalmente, servita ad evitargli una denuncia alla Procura.