Consegnate dieci poltrone letto all'ospedale "Giovanni Paolo II"

Dieci poltrone letto acquistate dall'Abio sono state consegnate ieri al reparto di Pediatria dell’ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. L’associazione guidata da Pinetta Curreri ha acquistato le poltrene grazie al ricavato della vendita del libro "Oggi cucino per Abio", con 153 ricette preparate da molti saccensi. "Ma grazie anche al contributo della Fondazione 'Stela', che si occupa di migliorare gli ambienti ospedalieri – dice Pinetta Curreri – perché sono poltrone per uso ospedaliero, certificate, molto solide e con materiale ignifugo".

Per l'occasione, il commissario dell'Asp, Gervasio Venuti, ha annunciato che al nosocomio saccense già operano quattro nuove unità al pronto soccorso e che, entro un paio di mesi, verrà aperta l’Astanteria. Si tratta di quella struttura di medicina d’urgenza che consente di avere ricoverati in pronto soccorso, soggetti che dopo avere fatto l’osservazione breve intensiva non possono essere dimessi perché il loro stato di salute non è ancora stabile e che devono essere trattati da un reparto di medicina che ha tutte le competenze della medicina interna, ma anche tutta la rapidità del pronto soccorso".