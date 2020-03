"#Condividodacasa", ecco il contest della consulta giovanile: tutte le indicazioni

#Condividodacasa: è l’hastag e il nome di un’iniziativa promossa dalla consulta Giovanile del Comune di Sciacca che invita i giovani a restare a casa. Con una bella foto o un bel video, da casa si possono vincere lezioni di musica, di arte, di lingue. La Consulta Giovanile ha promosso l’iniziativa in collaborazione con Skenè Academy che ha offerto i premi del concorso.

A casa, dunque, in modo attivo e creativo. Il contest #condividodacasa è partito con un post sulla pagina Facebook della Consulta che spiega anche come partecipare e cosa nel dettaglio si vince: “Ciao ragazzi. In questi giorni di isolamento ci staremo sicuramente annoiando, per questo la Consulta Giovanile lancia un nuovo contest in modo da tenerci impegnati stando dentro casa".

Ecco come fare

Scatta una foto o registra un video che racconti la tua quotidianità durante queste giornate; posta tutto su Facebook o Instagram taggando la consulta e inserendo l’hashtag #condividodacasa

Si può vincere: 2 lezioni di piano; 2 lezioni di canto; 2 lezioni di violino; 2 lezioni di disegno; 2 lezioni di arabo; 2 lezioni di spagnolo.

"Pubblicheremo le foto e i video sulle nostre pagine Facebook e Instagram. I premi verranno assegnati alla foto e al video che riceveranno più like, che verranno più votate nei nostri sondaggi e che verranno scelte dalla giuria della Consulta Giovanile”.