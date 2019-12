Manutenzione della strada rurale Nadore, c'è il progetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti, ha approvato oggi in linea amministrativa il progetto esecutivo che prevede “Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione della strada rurale Nadore”. Il progetto è stato redatto dal tecnico comunale Filippo Carlino per un importo complessivo di 500 mila euro. La Giunta comunale ha deliberato di partecipare al bando pubblico nell’ambito del Regolamento UE 1305 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.3 – sostegno a investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura, Azione 1 – Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali.