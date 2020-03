Contributi affitto casa, scadenza domande prorogata al 13 maggio  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prorogati i termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi integrativi assegnati per l’anno 2018 per affitto casa. Ne dà comunicazione con un avviso alle Amministrazioni comunali l’assessorato regionale alle Infrastrutture che, un mese fa, ha emesso il bando pubblico “per il sostegno all’accesso ai benefici del fondo nazionale per le abitazioni in locazione”.

La scadenza per la presentazione delle domande ai Comuni, inizialmente fissata per il 23 marzo, è stata rinviata al 13 maggio 2020.