Il 5x1000 del Comune? Andrà ai senza tetto e alla mensa solidarietà    

Il Comune di Sciacca ha destinato il proprio “5 per mille” dell’Irpef alla parrocchia di San Michele Arcangelo per sostenere l’ospitalità dei senza tetto e per l’attività della mensa della solidarietà. La Giunta comunale ha deliberato oggi un contributo di 2.700 euro. Ne danno notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Si tratta, come si specifica nella delibera, di un importo che il Comune di Sciacca ha avuto assegnato nell’ambito del 5 per mille dell’Irpef, relativo all’anno d’imposta 2018 – anno finanziario 2019. Il Comune di Sciacca risulta negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate degli enti assegnatari delle somme, disposte dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale nell’anno 2019.

"L’Amministrazione comunale – dicono il sindaco Valenti e l’assessore Mondino – ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza presentata da don Pasqualino Barone, parroco della chiesa di San Michele e responsabile della Casa di accoglienza Loreto dove trovano asilo mediamente sette persone accudite con spirito di solidarietà".