Disabili gravissimi, ecco come presentare le domande per i contributi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si riaprono i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio economico regionale per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. È quanto rende noto l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sciacca Gisella Mondino.

“Le domande – dice l’assessore Mondino – vanno presentate agli uffici dell’Asp, Azienda Sanitaria Provinciale. Le istanze, secondo le informazioni fornite dalla Regione, possono essere presentate entro il 31 dicembre”.