Droga fra i banchi di scuola, blitz della polizia: trovato hashish

"Scuole sicure" arriva anche all'istituto alberghiero "Calogero Amato Vetrano". Dopo aver "toccato" tutti i centri più grossi dell'Agrigentino - città dei Templi in testa -, l'operazione di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio fra i banchi di scuola è tornata a concretizzarsi, ancora una volta, a Sciacca.

Alla vista dei poliziotti e delle unità cinofile, esattamente per come è già accaduto in altri istituti scolastici della provincia, i giovani studenti hanno lasciato cadere dei pezzetti di hashish. Soltanto un ragazzo è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish ed è stato segnalato, quale consumatore di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Agrigento.

A metà mese, i poliziotti del commissariato di Sciacca - sempre su direttiva del questore di Agrigento Maurizio Auriemma - hanno effettuato dei controlli mirati al liceo Scientifico "Enrico Fermi" e durante le ispezioni, allora, venne ritrovata una confezione di cellophane con all'interno poco più di un grammo di hashish.