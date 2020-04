Coronavirus, via ai controlli di Pasqua: in campo anche un drone per controllare le campagne

Controlli di Pasqua e Pasquetta per evitare "scampagnate", a Sciacca un drone volerà su campagne e località balneari per verificare la presenza di "assembramenti". Ad occuparsi dell'uso del piccolo veivolo sarà la Polizia locale, che già da alcune settimane aveva iniziato ad utilizzarlo per le attività di controllo e monitoraggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo si aggiungerà ad una serie di controlli messi in campo dalle altre forze dell'ordine, che monitoreranno i flussi in entrata e uscita dalla città per individuare soggetti in spostamento senza alcun motivo. In campo, pare, anche gli agenti in borghese.