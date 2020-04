Coronavirus e didattica a distanza, via alla distribuzione dei tablet per gli alunni

Didattica a distanza, via alla consegna dei tablet agli alunni di Sciacca. È una delle attività coordinate e gestite dal Comune della città delle Terme attraverso gli operatori della Protezione civile.

“In questi giorni - dice l'assessore alla Pubblica istruzione Gisella Mondino - si sta andando nelle case degli alunni a consegnare uno strumento tecnologico di fondamentale importanza per la didattica, per garantire a tutti il diritto allo studio con supporti moderni e più efficienti. E lo facciamo in sicurezza, con i nostri infaticabili operatori, raggiungendo chi ha bisogno e fatto richiesta di questi supporti. Sono tablet dati in comodato d’uso che le scuole hanno potuto acquistare con i fondi del Ministero dell’Istruzione”.