Famiglie in difficoltà, ecco i "buoni spesa": ecco come poterne usufruire

Avviso rivolto ai cittadini e alle famiglie in difficoltà per l’erogazione dei buoni spesa. È stato diramato oggi dal sindaco Francesca Valenti e dal dirigente del Settore Affari Sociali Filippo Carlino, attivando la linea 4 del “Piano d’interventi di contrasto allo svantaggio economico”.

I buoni pasto saranno erogati per venire in aiuto a chi, in questo momento, non può far fronte con proprie risorse ai bisogni primari, in quanto in grave disagio economico. I buoni sono destinati all’acquisto di beni di prima necessità presso le attività che hanno aderito all’iniziativa.L’avviso specifica i criteri per l’accesso al beneficio e le modalità del contributo.

La richiesta dovrà essere redatta secondo l’apposito modello allegato all’avviso, compilato e inviato con i documenti richiesti. L’istanza dovrà pervenire entro le ore 14 di venerdì 3 aprile 2020, all’indirizzo di posta elettronica servizioassistenza@ comunedisciacca.it oppure tramite Whatsapp al numero 3480718758. L’avviso, si specifica, rimane comunque aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino al 15 aprile.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al 2° Settore – Affari Sociali al numero telefonico 0925-82197, dalle ore 9 alle ore 12,30.Avviso e modulo sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it)