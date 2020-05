Crisi dovuta al Covid 19, il sindaco Valenti: "Ecco le misure utili alla nostra economia"

L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l'economia dell'Agrigentino, tra queste anche quella di Sciacca. Occorrone misure di rilancio adeguato, stategia e quant'altro. Sono giorni frenetici al palazzo di Città, l'Amministrazione comunale con il testa il sindaco Valenti, valuta misure utili per l'economia dlela sua Sciacca.

“L’emergenza coronavirus – dichiara Valenti – ha messo a durissima prova il nostro sistema economico, con la chiusura prolungata per ragioni di pubblica sanità di tante importanti attività imprenditoriali, per contrastare e contenere la diffusione tra la popolazione del coronavirus. Per quanto ci sarà possibile, l'Amministrazione comunale metterà in atto proprie misure per alleggerire e incoraggiare le attività nella delicata fase di ripartenza nel rispetto sempre dei protocolli di sicurezza. Tra le misure che stiamo definendo, assieme agli uffici finanziari, l’abbattimento di alcuni tributi locali (Cosap) per il settore commerciale e l’ampliamento della concessione di spazi pubblici per lo svolgimento delle attività estive di ristorazione. Misure locali che si aggiungeranno a quelle che auspichiamo arrivino presto dai governi nazionale e regionale per rimettere in piedi la nostra economia e dare fiducia agli imprenditori, ai lavoratori e alle famiglie. L’Amministrazione comunale sta lavorando alla preparazione di un avviso pubblico per la concessione di spazi pubblici (giardini, piazze, slarghi ecc.) riservato alle associazioni sportive, ai comitati di quartiere, al terzo settore, ma anche ai privati, per lo svolgimento di attività sempre nel pieno rispetto dei protocolli sanitari”.