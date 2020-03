Emergenza Covid-19, Valenti: "Nuove regole sugli spostamenti, siate responsabili"

Il sindaco Francesca Valenti ha diramato un avviso a seguito dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e che riguarda, in particolare, la limitazione degli spostamenti, misura ritenuta di estrema importanza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid-19.

Ecco di seguito il testo:

A decorrere da ieri 23 marzo, E’ VIETATO a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo di trasporto, in un Comune diverso da quello in cui si trovano.

Non è dunque consentito neppure il rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza.

Gli spostamenti sono consentiti solo per documentate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In questi casi i soggetti che rientrano a Sciacca devono darne immediata comunicazione a ufficiogabinetto@ comunedisciacca,it, all’ASP ed al medico di fiducia nonché registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it.

I trasgressori sono puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 438 del Codice Penale, “chiunque cagiona un’epidemia, mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con l’ergastolo”.