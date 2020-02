Coronavirus, il sindaco Valenti: “Governo preveda misure a sostegno dei commercianti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La situazione legata al coronavirus è seguita in tutti i suoi aspetti, sia nella prevenzione sanitaria sia anche alle conseguenze che l’allarmismo sta creando nel settore economico e produttivo in diverse aree del paese”. È quanto dichiara il sindaco Francesca Valenti. “Si evidenzia la necessità – aggiunge il sindaco Francesca Valenti – di interventi a sostegno degli operatori che stanno subendo le conseguenze di quest’emergenza. Non solo operatori turistici, ma anche commercianti, attività di ristorazione, bar ecc. Investirò di quest’altro importante aspetto ogni livello, dalla deputazione, al governo regionale, al governo nazionale. Penso, spero, sia già nei loro piani”.