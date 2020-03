Emergenza Covid-19, il Comune di Sciacca avvia i buoni spesa

Via anche a Sciacca la misura dei buoni spesa per aiutare le famiglie in stato di necessità. L'ente ha infatti diramato un avviso rivolto agli esercenti di attività del settore alimentare e di generi di prima necessità per l’attivazione della linea 4 del “Piano d’interventi di contrasto allo svantaggio economico”.

Gli esercenti sono, in particolare, "invitati a manifestare interesse ad aderire alla linea di intervento, per l’accettazione di buoni spesa che saranno erogati direttamente dal Comune a cittadini o famiglie in situazione di indigenza, per fronteggiare il grave disagio economico a seguito dell’emergenza in corso".

I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari e beni non alimentari di prima necessità nonché per "l’acquisto di piatti pronti (con consegna esclusivamente a domicilio)".

Le ditte che intendono partecipare dovranno inviare la proposta entro le ore 18 di mercoledì 1 aprile 2020.