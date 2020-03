“Storie sospese C19: Sciacca si racconta”, concorso letterario per bambini e ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Sciacca ha lanciato anche un concorso letterario per racconti brevi, tra le iniziative promosse in questo periodo e che hanno, finora, riguardato, interventi di solidarietà e di protezione civile. Ne danno notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino.

Si intitola “Storie sospese C19: Sciacca si racconta” ed è organizzato con la collaborazione della Biblioteca comunale “Aurelio Cassar” e della Biblioteca Junior. Si è pensato a un’iniziativa che possa, in parte, colmare le lunghe giornate passate in casa e allo stesso tempo raccogliere anche le testimonianze di come viene vissuto questo delicato periodo, nella nostra città.

Si offre ai più giovani la possibilità di raccontare quello che gli succede, cosa li spaventa, cosa li preoccupa e come stanno vivendo questo periodo così strano, esercitandosi nella scrittura di un breve racconto da pubblicare e condividere con tutti grazie ai social (i racconti verranno resi pubblici nella pagina Facebook Biblioteca Junior Sciacca).

Tre sono le SEZIONI di racconti brevi:

“Cos’è che mi fa paura?”, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni

“Emozioni e pensieri”, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni

“Cara Storia ti scrivo”, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni.

Si è anche pensato a tutti gli scrittori con bisogni educativi speciali: a loro si dà la possibilità di registrare una nota vocale del racconto, utilizzare strumenti compensativi o una comunicazione facilitata.

Come partecipare?

Per la sezione “Cos’è che mi fa paura?” (bambini dai 5 ai 10 anni) si deve scrivere il racconto a mano, dare un titolo, firmarlo, fare una foto con lo smartphone e inviarlo tramite WhatsApp al numero 328 831 4395 (si ricorda che puoi utilizzare una modalità comunicativa facilitata)

Per le sezioni “Emozioni e pensieri” (ragazzi dai 10 ai 13 anni) e “Cara Storia ti scrivo” (ragazzi dai 14 ai 19 anni): dopo aver scritto il racconto su un documento Word, con il titolo e la firma dell’autore, il testo va inviato alla mail sciaccasiracconta@gmail.com

Il regolamento è reperibile nel sito del comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it)

(Si ringrazia Marialuisa Montalbano per le illustrazioni grafiche).