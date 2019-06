Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Una nuova sede per l’associazione Crescere Insieme Onlus, composta da genitori di ragazzi diversamente abili, da anni impegnata a Sciacca in azioni di assistenza e solidarietà. L’Amministrazione comunale si è adoperata per trovare una sistemazione. La sede sarà ospitata nei locali dell’ex scuola regionale del secondo circolo didattico Sant’Agostino, al piano terra dell’edificio di Viale della Vittoria. Oggi pomeriggio, alle ore 18,30 la consegna.

È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino:

“L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta di aiuto dell’associazione, del suo presidente Rita Montalbano, e si è attivata per trovare una nuova sede in locali idonei. Grazie alla disponibilità del dirigente del circolo Sant’Agostino, Emanuele Giordano, che ringraziamo, siamo riusciti a raggiungere quest’obiettivo, fondamentale per l’operatività di Crescere Insieme. A seguito di una convenzione stipulata con la scuola, l’associazione potrà continuare a svolgere le proprie attività di servizio agli altri, ai disabili soprattutto, usufruendo dei locali della Sant’Agostino di pomeriggio”.