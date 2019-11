Maltempo, modificata la viabilità dopo la chiusura di Via Licata

Edificio pericolante tra via Licata e via Orfanotrofio, disposta la chiusura di entrambe le strade. Il provvedimento è stato adottato dalla Polizia municipale per evitare rischi a persone o cose nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

A partire da oggi pomeriggio quindi sarà invertito il senso di marcia nella via Roma: si potrà salire da corso Vittorio Emanuele. All’incrocio con via Licata si dovrà girare a sinistra con direzione Porta Palermo. Domani pomeriggio, invece, è in previsione il cambiamento del senso di marcia nella via Gerardi. Giunti alla fine di via Licata, all’altezza di Porta Palermo, i veicoli potranno scendere da via Gerardi per raggiungere piazza Carmine. In piazza Marconi sarà istituito il divieto di sosta.