Edificio di vicolo Orfanotrofio a rischio crollo, via ai lavori

A seguito di diffida dell’Amministrazione comunale a provvedere con immediatezza, i proprietari dell’immobile con ingresso in vicolo Orfanotrofio hanno comunicato di avere già incaricato una ditta per la messa in sicurezza dell’edificio le cui condizioni – dopo il maltempo degli ultimi giorni – hanno determinato la chiusura del primo tratto della via Licata.

L’intervento di messa in sicurezza – hanno comunicato i proprietari all’Amministrazione comunale – sarà avviato nelle prossime ore. Si è sollecitata l’urgenza delle opere al fine di aprire nel brevissimo tempo la via Licata al traffico veicolare.