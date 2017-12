"Danni subiti nel reparto di ortopedia", chiesto risarcimento all'Asp

Un risarcimento di circa 510 mila euro è stato chiesto all'Asp di Agrigento da parte di un uomo per presunti danni subiti nel reparto di ortopedia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

La vicenda - racconta il quotidiano La Sicilia - ha inizio nel 2007, quando l'uomo si è rivolto ai sanitari del reparto di ortopedia. Dopo alcuni anni, nel 2011, l'uomo ha inoltrato un'istanza di risarcimento le cure ritenute errate, citando in giudizio l'Asp. Dopo varie vicissitudini legali, il giudice del tribunale di Agrigento, ha condannato l'Asp al pagamento di circa 30 mila euro, ma l'uomo ha impugnato la sentenza - si legge - "per ottenere la parziale riforma della parte in cui è stata ritenuta errata la quantificazione del danno subito da parte del giudice e disporre la condanna dell'Asp dell'ulteriore somma di circa 304 mila euro".