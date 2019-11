Democrazia partecipata, ecco tutte le iniziative che saranno finanziate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si conclude l’iter della “democrazia partecipata 2019”. Sulla base dei voti espressi dai cittadini, è stata stilata la graduatoria dei tredici progetti presentati per concorrere alla ripartizione del finanziamento. L’ammontare complessivo è di 10.700 euro circa che copre i primi quattro progetti in graduatoria e che riguardano: la realizzazione in contrada Ferraro di un parco per le attività ricreative e sportive-Parco Robinson; la sistemazione del bagno della villa comunale Mura di Vega; la sostituzione di 22 metri di recinzione del belvedere della villetta sopra le Mura di Vega; la manutenzione dei due gazebo dello Stazzone. La graduatoria finale - con l’indicazione del soggetto proponente, la descrizione del progetto, i voti avuti - è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) nel link “Democrazia partecipata 2019”.