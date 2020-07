Democrazia partecipata, ancora cinque giorni per presentare le proposte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scade il prossimo 20 luglio il termine per partecipare all’avviso pubblico per la “destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali con forme di democrazia partecipata anno 2020”. L’avviso e la scheda di presentazione del progetto sono sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca in un link sull’homepage. Possono inviare istanza “persone fisiche residenti nel territorio che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, associazioni, ditte, enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale”. Le aree tematiche sono: ambiente, arredo urbano, lavori pubblici, sviluppo economico, agricoltura, artigianato e turismo, politiche giovanili e della terza età, attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, ricreative e sportive, spazi e aree verdi.