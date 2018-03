Raccolta differenziata, al via campagna del M5S "Vediamocichiaro"

S'inaugura la campagna di comunicazione del Movimento 5 Stelle di Sciacca dal nome "#vediamociChiARO", centrata sul piano Aro. La campagna ha lo scopo di informare dettagliatamente i cittadini su tutti i nuovi servizi che dovranno attendersi dall’attuazione di questo piano, rilevando, qualora si rendesse necessario, tutte le inadempienze relative al contratto sottoscritto in seguito all’affidamento dei servizi da esso previsti.

"Qualche giorno addietro - si legge in una nota del M5S di Sciacca - gli amministratori di condominio sono stati convocati per discutere delle modalità di raccolta porta a porta presso i condomini. Ancora una volta l’amministrazione si fa trovare impreparata, non riuscendo, in tale sede, a dare indicazioni precise e lasciando i condomìni decidere arbitrariamente tra secchiello singolo e secchio condominiale. Rileviamo che nessuno dell’amministrazione, in tale occasione, ha voluto prospettare la proposta migliorativa prevista nel contratto del piano Aro che prevede, previo accordo con le ditte Sea-Bono Slp, di distribuire per i condomìni le strutture porta secchielli denominate Zac".

"Tali attrezzature, collocate in uno spazio condominiale o su uno spazio pubblico prossimo al condominio, - si legge ancora - consentirebbero alle singole utenze di posizionare il proprio secchiello nel giorno di raccolta stabilito in maniera ordinata e agevole. Ci chiediamo come mai non si sia parlato di questa soluzione proprio nel momento in cui il servizio sta per partire e andrebbero valutate tutte le alternative possibili che ne consentano un avvio agevole".