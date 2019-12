Raccolta rifiuti, l'1 gennaio niente servizio: ecco le indicazioni

Il Settore Ecologia rendo noto il calendario del servizio di raccolta dei rifiuti nei primi giorni del 2020: domani, mercoledì 1 gennaio, a causa della chiusura dei centri di smaltimento, il servizio non potrà essere svolto; giovedì 2 gennaio, il servizio di raccolta verrà regolarmente svolto, come da eco calendario (indifferenziato).

Per domani, 1 gennaio 2020, giorno di sospensione del servizio, dunque, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire nei cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta