Emergenza Covid-19, ecco come cambia la raccolta rifiuti urbani

Aumentano i casi di Coronavirus in città, arrivano nuove prescrizioni per la gestione dei rifiuti. Il settore ecologia del Comune di Sciacca ha diramato un avviso contenente delle raccomandazioni sulla differenziazione di fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti per i cittaini risultati positivi o posti in quarantena.

"Per le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone - dice la nota - , in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata deve essere interrotta e pertanto, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza. Si raccomanda inoltre di chiudere bene i sacchi utilizzando guanti mono uso, non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani, evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti, smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente".

Per i cittadini non positivi o in isolamento, non cambiano le regole sulla differenziata, mentre si invitano i cittadini a recarsi presso centro di raccolta comunale di contrada Perriera solo se strettamente necessario. "In tal caso - conclude la nota - si rappresenta che è assolutamente vietato assembramenti ed è imposto il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 2 metri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.