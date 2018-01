"Dillo a noi", il M5S attiva nuovi canali per i cittadini

Al via "Dillo a noi", l’iniziativa del Movimento 5 Stelle di Sciacca che mette a disposizione dei cittadini nuovi canali per rimanere in contatto con i portavoce e gli attivisti.

Sarà da oggi possibile comunicare con il M5S di Sciacca in diversi modi: tramite WhatsApp al numero ‭366 38 38 104‬; tramite una casella di posta elettronica all’indirizzo movimento5stellesciacca@gmail.com; tramite una cassetta postale collocata davanti la sede di Piazza Marconi 14.

"Attraverso questi canali - fanno sapere dal M5S - tutti i cittadini potranno effettuare segnalazioni su disservizi e problematiche che riguardano la città, suggerire soluzioni e inoltrare proposte, sporgere denunce che saranno prese in carico dai nostri portavoce. Sul nostro sito www.sciacca5stelle.it sono anche disponibili alcuni moduli precompilati utilizzabili per le segnalazioni".