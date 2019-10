Maltempo, strade allagate e disagi nella distribuzione idrica

Il maltempo sferza Sciacca e blocca anche i servizi, a partire dalla distribuzione idrica.

La Girgenti Acque ha infatti comunicato che a causa delle "avverse condizioni meteo della scorsa notte" si è verificata una interruzione di alcune ore della produzione di acqua dal campo pozzo di contrada Carboj, portando quindi a limitazioni e slittamenti nei turni previsti iper oggi. Ma non è finita qui, perché un guasto elettrico all’impianto di sollevamento idrico “Verdura”, che alimenta i serbatoi del comune di Ribera, provocato dal forte temporale della scorsa notte, porterà a problemi nei servizi di distribuzione idrica previsti per oggi nelle zone denominate 4A (Zamenhof), 4B (SP33) e 4C (Sotto Circonvallazione), nel comune interessato, non verranno effettuati.

La situazione in città è comunque sotto controllo. “Non si segnalano, fino a questo momento, gravi danni a cose e persone – dice il sindaco Francesca Valenti –. Dopo l’allerta con codice giallo della Regione, il Comune ha attivato il sistema locale di protezione civile per seguire l’evolversi della situazione, con proprio personale e volontari, fino a tardi. L’Amministrazione comunale è stata continuamente in contatto con la Protezione Civile Regionale per eventuali aggiornamenti sullo stato di allerta. Si sono verificate nella tarda serata di ieri alcune criticità che sono state tempestivamente risolte, mettendo in sicurezza quei luoghi che rappresentavano dei pericoli per la pubblica e privata incolumità. Ringrazio, per l’immediata disponibilità e per il prezioso lavoro svolto, il personale dell’Ufficio comunale di Protezione Civile, della Polizia Municipale e quello della Squadra comunale di Pronto Intervento e le associazioni di volontariato: Vigili del Fuoco in congedo, ausiliari della Guardia Costiera e Croce Rossa".

Stamattina, comunque, sono state posizionate alcune transenne in via Lido, corso Miraglia e contrada Perriera