Sequestrata maxi discarica di rottami, denunciato un 56enne

Un uomo di 56 anni, C. G., è stato denunciato alla Procura della Repubblica e una discarica abusiva di circa 300 metri - in contrada Raganella a Sciacca - è stata sequestrata. Ad individuare l'area che fungeva da deposito di rottami è stata la polizia di Stato. In quei 300 metri quadrati sono stati trovati, e naturalmente posti sotto sequestro, due motori di altrettanti natanti, 14 motori di ciclomotori e motociclette, fili elettrici e ferraglia varia.

Sono state avviate le indagini sui motori di ciclomotori e motociclette per cercare di stabilirne - laddove possibile - la provenienza. L'uomo è stato, intanto, indagato per le ipotesi di reato di creazione di discarica abusiva e ricettazione.