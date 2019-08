Discarica di contrada Salinella, via a progetto da 25milioni di euro

Sciacca, si lavora per il potenziamento e l'ampliamento della discarica Salinella-Saraceno. Lo racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi. Il progetto comprenderà una nuova vasca di 500 mila metri cubi che potrebbe risolvere per almeno alcuni anni i problemi di conferimento vissuti dai 17 comuni dell'ex Ato di Sciacca. Il costo dell'opera è di 18 milioni, a fronte di una spesa complessiva di 25 milioni di euro, dato che saranno previsti anche interventi per la realizzazione, ad esempio, di un impianto di biostabilizzazione.