Disagi dei pendolari sui pullman, interpellanza del M5S all'Ars

Un'interpellanza parlamentare, a firma del deputato saccense Matteo Mangiacavallo e di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, è stata inviata all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, dopo la segnalazione dei disservizi sui pullman della Autolinee Gallo, segnalata dall'associazione L'AltraSciacca.

"Un’interrogazione dal contenuto identico - si legge in una nota del M5S - sarà presentata dai consiglieri Bilello e Curreri per interessare il sindaco di Sciacca alla soluzione di questa annosa vicenda che ha sempre visto il M5S in prima linea. Al contempo, è stata chiesta la convocazione urgente di un’audizione presso la IV Commissione Ambiente e Territorio dell’Ars, alla presenza dell’assessore regionale di competenza, dei responsabili della ditta Autolinee Gallo Srl, dell’associazione L’AltraSciacca e del Comitato pendolari Sciacca-Palermo-Sciacca".