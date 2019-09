Diventerà bellissima, Savarino: "Complesso monumentale di Santa Margherita? Si riattivi il museo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli esponenti di Diventerà bellissima di Sciacca esprimo soddisfazione per l’approvazione in aula dell’art. 25

che prevede la salvaguardia del complesso monumentale di “Santa Margherita” e si augura che l’ASP possa

al piu’ presto consegnare alla Regione questi locali in modo tale che si possa riattivare il museo tanto atteso

dalla collettività saccense.