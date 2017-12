Niente petardi e bevande in bottiglie, ecco tutti i divieti del Capodanno

Emanato un provvedimento che ordina per il Capodanno, nel territorio di Sciacca, il divieto di accensione di petardi e la vendita di bevande da asporto in bottiglia. L’ordinanza sindacale è stata emessa a seguito della riunione che si è tenuta ieri in Questura, ad Agrigento, alla quale ha partecipato l’Amministrazione comunale. Il contenuto dell’ordinanza di Sciacca fa proprie le prescrizioni proposte dalla Questura, alle quali i rappresentanti dei Comuni presenti all’incontro si sono impegnati a dare seguito.

Ecco nel dettaglio l’ordinanza del Comune di Sciacca, messa a punto dalla Polizia Municipale.

È vietato ai titolari di pubblici esercizi, sia a posto fisso che su aree pubbliche, dalle ore 18 del 31 dicembre 2017 alle ore 6 dell’1 gennaio 2018, di vendere bevande da asporto, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie di vetro o lattine. È vietata l’accensione non autorizzata di giochi pirotecnici (compresi quelli di libera vendita) in tutto il centro urbano della città di Sciacca, dalle ore 18 del 31 dicembre 2017 alle ore 6 dell’1 gennaio 2018. È consentita la vendita delle bevande solo con la mescita sul posto. È fatto obbligo ai titolari di esercizi pubblici e di attività commerciali, sia a posto fisso che su aree pubbliche ubicati nel territorio di Sciacca, di munirsi di appositi contenitori da collocare in corrispondenza dell’ingresso delle proprie attività per evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.