Feste di Pasqua, vietata vendita di bevande in bottiglia e lattine da asporto

Vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro o in lattine nel periodo di Pasqua. Ai commercianti di Sciacca, da domani, è consentita la vendita solo con la mescita sul posto. Divieto anche per i cittadini di portarsi al seguito i contenitori. Un’ordinanza sindacale è stata emessa, ed è in vigore, a seguito di una direttiva del questore di Agrigento.

Ecco, nel dettaglio, le prescrizioni messe a punto dalla polizia municipale. In tutto il centro urbano, è vietato vendere bevande da asporto, alcoliche o non alcoliche, in bottiglie di vetro o in lattine, dalle ore 18 di sabato 31 marzo alle ore 6 di martedì 3 aprile 2018. Il divieto di vendita è per i titolari di pubblici esercizi, nonché per i titolari sia di distributori automatici di bevande che di esercizi commerciali su aree pubbliche, sia a posto fisso che itineranti.

Nei luoghi pubblici di tutto il centro urbano, inoltre, è vietato a chiunque portare al seguito (al di fuori degli autoveicoli), bottiglie di vetro o lattine (anche vuote), dalle ore 18 di sabato 31 marzo alle ore 6 di martedì 3 aprile 2018. È fatto obbligo ai titolari di esercizi pubblici e di attività commerciali, sia a posto fisso che su aree pubbliche, situati nel territorio di Sciacca, di munirsi di appositi contenitori da collocare in corrispondenza dell’ingresso delle stesse attività di vendita onde evitare l’abbandono dei rifiuti.

Le infrazioni saranno punite con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.