Micronido, pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande 

Verso la conclusione l’istruttoria per l’avvio a Sciacca del “Micronido”, inserito nel programma per i servizi per la prima infanzia del Distretto Socio Sanitario Ag 7. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Un avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Sciacca a firma del dirigente del 3° Settore Filippo Carlino in cui si illustra il servizio e si invitano le famiglie a inoltrare domanda. L’istanza, su apposito modulo, va inoltrata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, presso l’Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Sciacca con tutta la documentazione richiesta (ISEE ecc.).

“Hanno titolo all’iscrizione – è specificato nell’avviso – i bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi, ossia i bambini nati entro il 31 maggio che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre 2019, residenti nel Comune di Sciacca. Il servizio Micronido è rivolto a 19 bambini e avrà una durata di dieci mesi dalla data di attivazione, prevista, presumibilmente per il mese di gennaio 2020. Qualora gli aventi diritto risultino in numero superiore alle previsioni, si procederà a redigere una graduatoria”.