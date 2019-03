"Travolge con l'auto una donna", 70enne denunciato per omissione di soccorso

Un 70enne è stato denunciato per omissione di soccorso. L’uomo, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, avrebbe investito, mentre era al volante di un’auto, una donna di 50 anni.

Il fatto è accaduto in via Aldo Moro a Sciacca. Il 70enne non si sarebbe fermato per prestare soccorso alla donna. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno denunciato l’uomo. La 50enne, insieme al marito, stava raggiungendo la propria auto dopo avere preso parte ai festeggiamenti del carnevale, la donna è rimasta per terra per poi essere trasferita all’ospedale “Giovanni Paolo” di Sciacca. La donna non rischia la vita, ma è stato necessario un intervento chirurgico. Sul posto oltre i militari dell’Arma anche gli agenti di di polizia.