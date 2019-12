°EcoForum Provinciale sui Rifiuti e l’Economia Circolare", il 12 dicembre appuntamento a Sciacca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per la seconda edizione di Sicilia Munnizza Free, il progetto di Legambiente, patrocinato dall’Anci Sicilia e dal Dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Siciliana, per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l’economia circolare, saranno riproposti gli EcoForum provinciali sui Rifiuti e l'Economia circolare che hanno riscosso un grande interesse tra gli addetti ai lavori (Amministratori pubblici, SRR, tecnici, aziende di gestione della RD). Ne saranno realizzati uno per ogni provincia e costituiranno un’occasione di incontro e di confronto sul tema sempre attuale della gestione sostenibile dei rifiuti, dalla rete degli impianti industriali alle buone pratiche dell’Economia Circolare.

Il prossimo appuntamento degli EcoForum provinciali si svolgerà a Sciacca il 12 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 a Palazzo Comunale dove nelle tre sessioni di lavoro saranno illustrate e discusse idee, proposte e soluzioni per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Agrigento a partire dalla rete degli impianti a servizio della raccolta differenziata e sulle opportunità per le amministrazioni locali derivate dall’accordo quadro Anci -Conai. Un focus sarà dedicato allo stato della raccolta differenziata in provincia, che si attesta la provincia più virtuosa e alle buone pratiche già realizzate come nel caso del comune di Raffadali la cui raccolta monomateriale della plastica ha generato significativi introiti e conseguenti risparmi e come nel caso dell’ARO Alto Verdura e Gebbia dove le percentuali di RD dei comuni dell’ARO sfiorano il 90%. Sarà anche presentato il progetto di Fishing litter, già sperimentato con successo nell’arcipelogo toscano per la gestione dei rifiuti raccolti nell’attività di pesca, e che ad oggi costituiscono un criticità per le flotte marinare della costa agrigentina. Chiuderà l’EcoFoforum una tavola rotonda tra i Sindaci, responsabili delle SRR di Agrigento, deputati regionali della provincia, rappresentanti della legambiente per un confronto sulle criticità e prospettive nella gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia anche alla luce del disegno di legge di riforma in discussione all’assemblea regionale siciliana Al termine dei lavori saranno consegnati gli attestati ai 23 Comuni virtuosi della provincia di Agrigento che hanno raggiunto gli obiettivi di legge del65% di Raccolta differenziata.