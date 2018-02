Elezioni Politiche, trasferimento di alcune sezioni: ecco cosa cambia

Trasferimento temporaneo di sezioni elettorali in occasione dell’imminente consultazione, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del 4 marzo. L’Ufficio elettorale comunale rende noto che la scuola elementare di via Catusi del primo circolo “Fazello” non potrà essere utilizzata per l’allestimento dei seggi elettorali 5, 6 e 28, poiché interessata da lavori di manutenzione straordinaria.

Per consentire agli elettori iscritti di esercitare il diritto di voto, è stato disposto il trasferimento temporaneo delle sezioni elettorali 5, 6 e 28 dalla scuola elementare di via Catusi alla scuola media statale “Inveges”, di via De Gasperi, già sede di altre sezioni elettorali.