Emergenza Covid-19, il Comune chiede l'intervento dell'Esercito

Potenziamento dei controlli sul territorio per arginare a diffusione del Coronavirus, il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha chiesto al ministro della Difesa la "possibilità di usufruire del supporto del personale militare in ausiliaria". Questo potrebbe essere utilizzato a sostegno delle attività messe in campo dal Comune di Sciacca per affrontare l’emergenza coronavirus e all’applicazione delle misure per arginare il diffondersi del Covid-19, con unità da impiegare anche nel controllo e nella vigilanza del territorio".

L’istanza è stata inoltrata anche al direttore generale del Ministero della Difesa, alla direzione generale per il personale militare e allo stato maggiore della Difesa.

Il sindaco Francesca Valenti chiede di conoscere "i ruoli del personale militare in ausiliaria della provincia di Agrigento e della Regione Siciliana per verificare se siano presenti profili professionali che possano dare un valido supporto al territorio e, dunque, attivare conseguentemente le procedure per finalizzare positivamente la richiesta".