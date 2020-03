Emergenza Covid-19, slitta il termine per le istanze delle scuole paritarie dell'infanzia

Emergenza Coronavirus, prorogato il termine per la presentazione ai Comuni delle istanze delle scuole dell’infanzia paritarie per beneficiare del contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizioni di disabilità o di disagiate condizioni economiche. Ne dà comunicazione al sindaco di Sciacca, e ad altri sindaci dell’isola, il dirigente del servizio diritto allo studio dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione siciliana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 30 aprile 2020. Il contributo è relativo all’anno scolastico 2019-2020.